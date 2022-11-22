وزير الصحة: جماعة الإخوان نكرة وأقل من أن أرد عليهم

رد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على هجوم جماعة الإخوان بشأن فشل وزارة الصحة في مصر في إدارة أزمة كورونا، قائلاً: "إن جماعة الإخوان نكرة في علم الميديا وعلم العلوم، وهم أقل بكثير من أن أرد عليهم".

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المجتمع العالمي شعر بإدارة الأزمة في مصر، كما شعر بها المواطن المصري، والمنظمات الدولية التي أشادت بالمنظومة الصحية في مصر وتعاملها لأكثر من ثلاث سنوات مع هذه الأزمة، معقبًا: "مين دول اللي أوجه لهم كلام، وبيشتغلوا إيه وبيقبضوا منين، وتخصصاتهم إيه؟ دول ناس مأجورين، أنأى بنفسي كمسؤول في الحكومة المصرية أن أرد على هذه التفاهات اللي لا عمري شفتها ولا أحب أسمعها".

وأوضح أن هناك الكثير من الأمور المضيئة التي يمكن الحديث عنها في إدارة أزمة كورونا وغيرها، مثل المشروعات القومية وقوائم الانتظار والمائة مليون صحة، وفيروس سي والخلاص منه كدولة كانت الأولى على مستوى العالم في الإصابة به، معقباً: "الإخوان دول كانوا فين؟".