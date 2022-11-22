مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة و«توك توك» بصحراوي الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين آخرين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين سيارة و"توك توك" بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بوقوع حادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى أمام كافتيريا “العزازى” بتصادم “توكتوك” وسيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعي “ام هاشم محمد على محجوب، 63 سنة”، بعد إصابتها بغيبوبة تامة لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة فور وصولها لمجمع الإسماعيلية الطبي، وأصيب “كريم فارس محمد حسن، 32 سنة”،بغيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلى بالمخ و نزيف من الفم والأنف، كما أصيب شخص مجهول 28 سنة، بغيبوبة تامة واشتباة نزيف داخلى بالبطن و المخ وكدمة بالرأس.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.