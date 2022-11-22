رسميًا.. أوليفيه جيرو هداف فرنسا التاريخى ويعادل رقم هنرى

دخل أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، التاريخ بعدما سجل هدف منتخب بلاده الرابع أمام أستراليا في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

جيرو سجل هدفه الثاني في اللقاء وهدف فريقه الرابع بالدقيقة 71 من رأسية متقنة.

الهدف جعل جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بـ51 هدفًا، ويعادل رقم تييري هنري أسطورة الفريق السابق لكنه أمامه فرصة ذهبية لتخطيه خلال البطولة.

منتخب أستراليا باغت أبطال العالم بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، عندما راوغ ماتيو ليكي، لوكاس هيرنانديز، وأرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريج جودوين بتسديدة رائعة في شباك لوريس مانحًا بلاده التقدم.

لوكاس هيرنانديز تعرض للإصابة أثناء مراوغته من قبل ليكي، ليتم استبداله بشقيقه ثيو هيرنانديز.

ثيو هيرنانديز كاد أن يتسبب بهدف ثانٍ للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 22، عندما قُطعت منه الكرة، لتصل لـ ميشيل ديوك والذي أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى، لكنها مرت أعلى مرمى هوجو لوريس.

وتمكن منتخب فرنسا من معادلة النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق أدريان رابيو بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.

رابيو عاد ليساهم بهدف ثان لمنتخب فرنسا عندما اخترق دفاعات أستراليا في الدقيقة 32 من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لـ أوليفييه جيرو، والذي وضعها بسهولة في الشباك.

منتخب فرنسا تسيد أحداث الشوط الأول بعد ذلك، وكاد جريزمان أن يعزز تقدم أبطال العالم في الدقيقة 42، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيليان مبابي بالكعب، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر كيليان مبابي فرصة تسجيل هدف ثالث لـ فرنسا، عندما تلقى كرة عرضية رائعة من أنطوان جريزمان، لكنه سدد الكرة فوق المرمى بغرابة في الدقيقة 45.

القائم الأيسر لمرمى لوريس حرم منتخب أستراليا من التعادل في الدقيقة 46 بتصديه لرأسية جاكسون إيرفين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدفين لهدف.

ويقود تشكيل أستراليا لاعبهم المخضرم موي، بينما يحرس العرين القائد ماثيو ريان، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: بيهش - روولز - سوتار - أتكينسون

خط الوسط: إيرفين - موي - ماكجري - جودوين

خط الهجوم: ديوك - ليكي

تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد ثنائية دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتيه في قلب الدفاع، فيما يتمركز أوليفييه جيرو في قلب الهجوم رفقة كيليان مبابي.

جاء تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي - أوليفييه جيرو

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" رفقة منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.