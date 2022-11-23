سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022

بعد تخطي سعر الدولار حاجز الـ٢٤ جنيه مصري زادت عمليات البحث عنه على شبكة الإنترنت بصورة مستمرة لمعرفة القيمة التي وصل لها مقابل الجنيه المصري، من خلال البحث على محرك البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022



شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 ارتفاعا طفيفا لعدة قروش في معاملات البنك المركزي حيث سجل 24.55 جنيه للبيع و24.48 للشراء.



- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 24.45 جنيه للشراء، و24.5 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.45 جنيه للشراء، و24.5 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.48 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.



- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

وصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.49 جنيه للشراء، وللبيع 24.55 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022 في مصر

أما عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والاجنبية المختلفة فهي كالتالي:

سجل الدينار الكويتي وفق معاملات البنك المركزي ​79.37 جنيه للشراء 79.77 جنيه للبيع.



واستقر سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي عند ​6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي 6.66 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني في معاملات البنك المركزي للشراء ​29.07 جنيه وللبيع 29.167 جنيه.