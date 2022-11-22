الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى يكشف مخاطر مشروبات الطاقة على طلبة المدارس

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
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قال  الدكتور باسم ظريف، استشاري بمعهد القلب القومي، إن مشروب الطاقة الذي كان يباع فى المدارس لا تنتجه شركة واحدة، ولكن هناك أكثر من شركة تنتج هذا النوع من المشروبات، حيث إن التركيبات لكل أنواع المشروبات للطاقة متقاربة ومنها ما يباع فى المدارس، لذا منع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى تداول وبيع هذه المشروبات لطلبة المدارس لخطورتها عليهم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة "ETC" اليوم  الثلاثاء، أن هناك شركات تركز فى زيادة ما يسمى بـ "الكافيين" والذي يعمل على زيادة ضربات القلب بشكل كبير، ويشكل خطورة بالغة على الطلاب عند تناوله، وأحيانًا يعمل على ارتفاع فى ضغط الدم، بالإضافة إلى وجود كمية كبيرة من السكريات فى المشروب، بينما هناك مشروبات طاقة قليلة السكر تحت مسمى "دايت".

 مشكلات رئيسية فى مشروبات الطاقة

وأشار إلى أنه توجد 3 مشكلات رئيسية فى مشروبات الطاقة أولاها الكافيين، ويؤثر على  القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم، كما يشكل خطورة على الطلبة مع الوقت ودخول الامتحانات، وثانيتها أن السكر المضاف إلى المشروب بكميات كبيرة  يشكل خطورة بالغة على صحة الطلبة من الإصابة بالسكري والسمنة وزيادة فى الوزن، وكثير من المشاكل الصحية خاصة أن مصر لديها سمنة مفرطة بين الأطفال والشباب.

وأشار إلى أنه من الخطورة أصلًا احتواء المشروب على بعض الفيتامينات والأحماض الأمينية، وإذا حدث إفراط في تناول كميات كبيرة في مشروب الطاقة في اليوم يزيد عن احتياجنا اليومى منها يمكن يؤدى إلى مشاكل صحية كبيرة.

ونصح بالعودة إلى المشروبات الطبيعية مثل الشاي واليانسون والقهوة ولكن دون إفراط. 

مشروبات الطاقة البلد التعليم المدارس خطورة مشروبات الطاقة

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