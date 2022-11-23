الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نجمة المهرجان تتحدى إطلالات حفل الختام.. يسرا بالأزرق الملكى كالأميرة

يسرا
يسرا
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لفتت النجمة يسرا الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 بعد أن ظهرت بالأزرق الملكي وكأنها أميرة من أميرات ديزني.

الفستان يحتوي على العديد من التفاصيل والتطريز اليدوي الرائع، ولكن مع ذلك بدا أنيقا واستثنائيا، يكاد يكون الأجمل بين إطلالات هذا اليوم المفعم بالعديد من الأذواق الجميلة.

وبرعت يسرا في الظهور أمام الكاميرات على الريد كاربت، وكانت واثقة من طلتها التي جاءت مثالية إلى حد كبير، فالفستان منفوش من المنطقة السفلى، ومجسم من المنطقة العلوية وبأكمام قصيرة دائرية من التل الشفاف.


اختارت أقراط بسيطة طويلة بيضاء، وكذلك انسيال من نفس الماتريال، وتسريحة شعر انسيابية بلونها الأصفر المعهود عليها، كما أن الماكياج كان هادئا وملائما لملاح الوجه التي بدت فيها بريئة وطفولية.

ودائما ما تبهرنا يسرا بإطلالاتها الجميلة التي تحمل عنفوان الشباب، وجمالها الهادئ الذي تحتفظ به مهما تمر عليها سنوات العمر بشجونها، كذلك فهي من القلائل التي تحافظ على وزنها وتتبع نظام غذائي صحي.

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قواعد الدخول لمهرجان القاهرة السينمائي
وسبق أن تحدث الفنان حسين فهمي، عن الدريس كود الخاص بحضور الفنانين وقال أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 ممازحًا الحضور: "اللي هيخالف الدريس كود هيتحبس، الرجالة زي الستات، أنا كل اللي بطلبه إن الناس تيجي لابسة شيك، الرجالة بتلبس دايمًا في المهرجانات الدولية الدرجة الأولى، بدلة سموكن، أنا بطلب الناس كلها تيجي لابسة ده".

واستكمل حسين فهمي حديثه عن الشروط التي وضعها لـ دريس كود وخصّ الفنانات لحضور المهرجان، قائلًا: "بطلب من السيدات إنها تلبس اللبس اللي إحنا بنشوفه في كل المهرجانات الدولية اللي هي درجة أولى، ميبقاش فيه مبالغة، ده كل اللي بطلبه".

النجمة يسرا تصميم ملكي مهرجان القاهرة السينمائى فستان فستان النجمة يسرا

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