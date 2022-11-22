محافظ الفيوم: «حبة الغلة مميتة بنسبة 100%»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن حبة الغلة في حال تناولها، تتفاعل مع المياه بجسم الإنسان وتتحول إلى غاز قاتل وسام لخلايا الجسد، وينتهي الأمر بالفشل كامل في أجهزة الجسم.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن تداول "حبة الغلة" محظور بقرار من وزير الزراعة منذ عدد من السنوات، ويتم تداولها بإجراءات محددة، لافتًا إلى أنه بسبب سهولة تكوينها، انتشرت بشكل كبير مؤخرًا، وتابع: "الحبة مميتة بنسبة 100% مع الحالات".

وأوضح محافظ الفيوم، أن هناك تعاونا مع أعضاء مجلس الشعب للتحرك عبر آليات الرصد، وتمت دراسة المراكز وقرى المحافظة وتمت معرفة كيفية تداولها، وتم جمع كل الجهات للبدء في تنفيذ القانون بشكل جاد؛ لتنفيذ قرارات منع تداولها، حتى لا تكون متاحة للمواطنين بسهولة.

وأوضح أن هناك تعاونا بين المحافظة والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، حيث يتم العمل سنويًا لقياس أثر الإجراءات التي أقرتها المحافظة مؤخرًا لمحاربة سهولة تداول حبة الغلال، معقبًا: "روح أي بني أدم حتى لو حالة واحدة شيء غالي علينا، ولازم يكون لينا إجراءات في كل الاتجاهات".