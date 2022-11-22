الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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عبدالحليم قنديل يُعدد إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
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قال الكاتب عبدالحليم قنديل، إن الدولة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي حاولت تطوير، خاصة أنه يعاني مثل جامعة الدول العربية.

إفريقيا تحتاج للتنمية بعد صراعات

أضاف خلال حواره في برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن إفريقيا ورثت عن عصر الاستعمار أوضاعًا لا زالت تعاني من تبعاتها رغم مرور السنين.

وأكد أنه جرت بعض التحسينات خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث عملت على فكرة توسيع التبادل التجاري وإزالة الحواجز الجمركية، وبعدها أنشأت مصر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، وقامت بدور كبير خلال فترة اجتياح فيروس كورونا وتحاول إعادة العلاقات بين الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بدول حوض النيل، والاهتمام بالنيل ليس اختياريًا ولكنه مسألة وجودية.

عبدالحليم قنديل مصر للاتحاد الإفريقي للتنمية رئاسة فيروس كورونا

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