الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

نقيب التمريض: «التنظيم والإدارة» يوافق على ضم خريجى البكالوريوس التقنى لقانون 14

نقيب التمريض
نقيب التمريض
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شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة خريجى البكالوريوس التقنى، ومطالبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل مشاكلهم، بعد أن تلقت النقابة العامة للتمريض العديد من الشكاوى.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن شكاوى خريجى البكالوريوس التقني تمثلت فى عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون 14 الخاص بالمهن الطبية، حيث إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

عُقد الاجتماع بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، ومجموعة ممثلة من التمريض التقني، ونقيب التمريض بمحافظة الدقهلية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأنه تمت مطالبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل مشاكل خريجى البكالوريوس التقني، وذلك بإضافتهم لقانون 14، والحصول على مستحقاتهم المالية واستمرار عملهم فى مجال التمريض، حيث أصدر الجهاز قرارًا أن يكون عملهم إدارياً، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني إلى إخصائي تمريض فى مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثى التخرج وحتى عمر 45 عاما، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من 3 فصول دراسية وبعد التخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافتًة إلى أن تلك الفئة تدرس جنب عملهم واجتهدوا حتى حققوا هدفهم.

وأكدت أن جهاز التنظيم والادارة وافق فى اجتماعه اليوم على ضم خريجى البكالوريوس التقني لقانون 14 للمهن الطبية واستمرار عملهم فى مهنة التمريض وليس العمل الإدارى، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، ولجنة صحة، ونقابة التمريض ونقابة المهن الصحية، للانتهاء من تفعيل التوصيات الخاصة بأزمة خريجى البكالوريوس التقني خلال أسبوعين لـ4 أسابيع.

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لجنة صحة النواب نقيب التمريض التنظيم والإدارة البكالوريوس التقني قانون ١٤ الشكاوى

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