الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف ينجو الاقتصاد العالمي من الانقسام التجاري؟ (فيديو)

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
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عرض برنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان “كيف ينجو الاقتصاد العالمي من الانقسام التجاري؟ ”.

 

وذكر التقرير، أن الاقتصاد العالمي يستقبل صدمات تلو الأخرى دون فترة نقاهة، فما لبس العالم أن بدأ في التعايش مع جائحة كورونا حتى ابتلي بأزمة روسيا وأوكرانيا التي أصابته بالوهن ليستقبل بعدها ضائقة أخرى تلوح في الأفق، وهي الانقسام التجاري العالمي بين الشرق والغرب.

 

وأشار التقرير، إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، خرجت مؤخرًا  لتعبر عن تخوفها من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الانقسام الذي قد يفصل العالم إلى كتلتين تجاريتين إحداهما في الشرق وهي الصين، والأخرى غربا وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضح التقرير، أن الانقسام التجاري قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 1.5% من إجمالي ناتجه المحلي ما يعادل تريليونا و400 مليار دولار، وفقا لتقديرات مديرة الصندوق.

 

وجاء في التقرير، أن مديرة الصندوق أوضحت أن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة في إشارة إلى أن دول الغرب قد تكون الأكثر تأثرا بسبب الانقسام.

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وائل لطفي

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