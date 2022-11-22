مصدر أمنى ينفى وفاة فتاة أثناء مطاردة سيارة مجهولة بأحد كبارى القاهرة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة إحدى الفتيات وبصحبتها أخريات أثناء قيادتها سيارتها بسبب وقوع حادث نتيجة مطاردة سيارة مجهولة لها بمطلع أحد الكبارى بالقاهرة.

وأكد المصدر أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجارى وحال سير سيارة قيادة (طالبة - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بصحبتها (شقيقتها، و3 أخريات) ولدى اقترابها من مطلع أحد الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة، اصطدمت بالحاجز الخرسانى بمطلع الكوبرى فاختلت عجلة القيادة بيدها، مما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبرى المشار إليه ونتج عن ذلك وفاتها، وإصابة باقى الفتيات صحبتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤالهن أيدن ما سبق ولم يتهمن أحدًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبسؤال والد المتوفاة بالنيابة العامة أيد ما سبق ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وبفحص الكاميرات بموقع الحادث تبين عدم صحة الادعاءات بشأن مطاردة سيارة مجهولة لسيارة الفتاة المتوفاة.