مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022
يبحث الكثير باستمرار عن مواقيت الصلوات الخمس ويقدم الدستور خدمة تقديم مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 لمساعدة المصلين في كل محافظات مصر على أداء العبادة الأهم تقربًا لله عز وجل.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة
الفجْر٤:٥٤ ص
الشروق٦:٢٢ ص
الظُّهْر١١:٤٣ ص
العَصر٢:٤٤ م
المَغرب٥:٠٤ م
العِشاء٦:٢٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
الفجْر 5:02 ص
الشروق 6:33 ص
الظهْر 11:47 ص
العصر 2:40 م
المغرب 4:59 م
العشاء 6:22 م
مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة
الفجْر 4:57 ص
الشروق 6:28 ص
الظُّهْر 11:43 ص
العَصر 2:37 م
المَغرب 4:57 م
العِشاء 6:18 م
مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد
الفجْر 4:52 ص
الشروق 6:24 ص
الظُّهْر 11:37 ص
العَصر 2:30 م
المغرب 4:50 م
العشاء 6:12 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في اسيوط
آذان الفجر : 4:52 ص
آذان الظهر : 11:41 ص
آذان العصر : 2:42 م
آذان المغرب : 5:02 م
آذان العشاء : 6:21 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر 4:50 ص
الظُّهْر 11:39 ص
العَصر 2:41 م
المَغرب 5:01 م
العِشاء 6:19 م