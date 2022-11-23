مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

يبحث الكثير باستمرار عن مواقيت الصلوات الخمس ويقدم الدستور خدمة تقديم مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 لمساعدة المصلين في كل محافظات مصر على أداء العبادة الأهم تقربًا لله عز وجل.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة

الفجْر٤:٥٤ ص

الشروق٦:٢٢ ص

الظُّهْر١١:٤٣ ص

العَصر٢:٤٤ م

المَغرب٥:٠٤ م

العِشاء٦:٢٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجْر 5:02 ص

الشروق 6:33 ص

الظهْر 11:47 ص

العصر 2:40 م

المغرب 4:59 م

العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

الفجْر 4:57 ص

الشروق 6:28 ص

الظُّهْر 11:43 ص

العَصر 2:37 م

المَغرب 4:57 م

العِشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد

الفجْر 4:52 ص

الشروق 6:24 ص

الظُّهْر 11:37 ص

العَصر 2:30 م

المغرب 4:50 م

العشاء 6:12 م



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في اسيوط

آذان الفجر : 4:52 ص

آذان الظهر : 11:41 ص

آذان العصر : 2:42 م

آذان المغرب : 5:02 م

آذان العشاء : 6:21 م



مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر 4:50 ص

الظُّهْر 11:39 ص

العَصر 2:41 م

المَغرب 5:01 م

العِشاء 6:19 م