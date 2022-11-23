الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير باستمرار عن مواقيت الصلوات الخمس ويقدم الدستور خدمة تقديم مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 لمساعدة المصلين في كل محافظات مصر على أداء العبادة الأهم تقربًا لله عز وجل.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة 
الفجْر٤:٥٤ ص

الشروق٦:٢٢ ص

الظُّهْر١١:٤٣ ص

العَصر٢:٤٤ م

المَغرب٥:٠٤ م

العِشاء٦:٢٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية 

الفجْر 5:02 ص

الشروق 6:33 ص

الظهْر 11:47 ص

العصر 2:40 م

المغرب 4:59 م 

العشاء 6:22 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

الفجْر 4:57 ص 

الشروق 6:28 ص 

الظُّهْر 11:43 ص

العَصر 2:37 م 

المَغرب 4:57 م

العِشاء 6:18 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد

الفجْر 4:52 ص 

الشروق 6:24 ص

الظُّهْر 11:37 ص 

العَصر 2:30 م 

المغرب 4:50 م

العشاء 6:12 م
 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  23 نوفمبر 2022 في اسيوط

آذان الفجر : 4:52 ص

آذان الظهر : 11:41 ص

آذان العصر : 2:42 م

آذان المغرب : 5:02 م

آذان العشاء : 6:21 م
 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر 4:50 ص

الظُّهْر 11:39 ص

العَصر 2:41 م

المَغرب 5:01 م

العِشاء 6:19  م

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