الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

على هامش مؤتمر «فينجر برينت».. مناقشات لبحث فرص جذب استثمارات المصريين في الخارج

من الحدث
من الحدث
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تناولت الجلسة الرابعة من مؤتمر “فينجر برينت” بدورته الخامسة، مناقشة حول استثمارات المصريين بالخارج، وتناول المتحدثون العراقيل التي تواجه المصريين بالخارج وتدخل الدولة لمواجهتها وتذليل تلك العقبات.

حضر الجلسة كل من المهندس أحمد حمودة ، والمستشار محمد موسي المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة فيصل القابضة، والمهندس عماد عيسي المطور العقاري وأدار الجلسة أحمد بدير. 

بدايًة، رحب دكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، بالضيوف الحضور ورئيس قمة “فينجر برينت”، معربًا عن أمله وطموحاته في الارتقاء بالقطاع الاستثماري في مصر.

واستعرض "سليمان" جهود وزارة الهجرة والدبلوماسين بالخارج في جذب الاستثمارات، قائلًا: “الدولة استجابت لطلبات المصريين بالخارج وخصصت وحدات سكنية وتيسيرات علي السيارات المستوردة من الخارج مع إعفائها من الضرائب الجمركية”.

ومن جانبه، أكد المطور العقاري عماد عيسى، أن البنك الأهلي طرح خلال الاشهر القليلة الماضية شهدات ادخار بنكية باعلي عائد دولاري بالعالم.

وتابع: "نعقد لقاءات مستمرة مع المصريين في الخارج من مختلف الدول لمعرفة اهم القطاعات التي تستقطب استثماراتهم ونعمل علي توفير افضل الفرص".

واقترح “عيسى” أن تتبنى الدولة مبادرة للمصريين بالخارج وهي وديعة بالدولار ويتم ربطها بقرض يصل إلى 90% من قيمة الوديعة. 

جدير بالذكر أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).

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