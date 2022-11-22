الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من الهيروين فى طنطا

هيروين
هيروين
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نجح رجال مباحث الغربية، في القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم أول طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسام قطامش، رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "سعد.م.س" 32 سنة مقيم بقرية محلة منوف، وبحوزته  5 أسطوانات من مادة الهيروين المخدر و3000 جنيه من متحصلات البيع و 2 هاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

الهيروين المخدر اللواء ياسر عبد الحميد اللواء محمد عمار هاتف محمول النيابة العامة قسم أول طنطا ترويج الهيروين

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