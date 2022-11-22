القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من الهيروين فى طنطا

نجح رجال مباحث الغربية، في القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم أول طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسام قطامش، رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "سعد.م.س" 32 سنة مقيم بقرية محلة منوف، وبحوزته 5 أسطوانات من مادة الهيروين المخدر و3000 جنيه من متحصلات البيع و 2 هاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.