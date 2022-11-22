الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل قرار حظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس

شادي زلطة
شادي زلطة
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أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وأية منتجات مجهولة المصدر حرصًا على صحة الطلاب.

وقال متحدث التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إنه طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة منافذ البيع ومنتجات المشروبات والحلوى في المدارس، والحظر التام لبيع مشروبات الطاقة وكذلك أي منتجات مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات داخل المدارس، وذلك لأنها تمثل خطرًا على صحة الطلاب. 

وأوضح أن هناك إجراء آخر، وجه به الدكتور رضا حجازي، وهو التنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس، والذين يقدمون مثل هذه المنتجات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب.

وأشار الدكتور شادي زلطة،  إلى أن الإجراء الثالث متعلق بالتواصل مع أولياء الأمور، وحثهم على توعية أبناءهم بعدم شراء مثل هذه المنتجات التي تضر بصحتهم. 

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