ياسمين كمال: مبادرة «ابدأ» هي الذراع الاقتصادي لـ «حياة كريمة» (فيديو)

قالت ياسمين كمال، عضو مبادرة إبدأ، إن الأهداف الأساسية للمبادرة هي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضافت ياسمين كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك ثلاثة محاور أساسية لتحقيق هذه الأهداف، وهي؛ محور المشروعات الكبرى، وهدفه القيام بالمشروعات الكبرى مع كبار المصنعين بهدف تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، معقبة: "نجحنا في امتلاك 64 مشروعا على الأرض".

وأوضحت أن المحور الثاني هو محور دعم الصناعة، ويهدف إلى الدعم الفني والمادي لأي مصنع يمتلك مشكلة في إنتاج المنتجات، لافتة إلى أن هناك تواصل مستمر مع فريق مؤسسات "حياة كريمة" المتواجدة في كافة القرى والمراكز، بهدف إحداث طفرة في البنية الأساسية بالقرى، مؤكدة أن مبادرة "ابدأ" هي الذراع الاقتصادي لمبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في الدولة المصرية لوضع خطط تنفيذية تضمن استفادة أي مواطن مصري لديه مشكلة أو يحتاج إلى تسهيل في الصناعة، حتى يستطيع الوصول إلى أهدافه.