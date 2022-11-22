دينا فؤاد تبهر الحضور بإطلالة راقية فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

تألقت النجمة دينا فؤاد، خلال حضورها حفل ختام فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ناعمة ورقيقة، حيث ارتدت فستانا من اللون "Navy Green" خطف الأنظار برقته وشياكته، واعتمدت وجه القمر على الاكسسوارات الناعمة وأسدلت شعرها لتكمل هذه الإطلالة المبهرة رغم بساطتها.

وقالت دينا فؤاد على هامش حضورها حفل الختام إن المهرجان شهد ندوات مهمة لمخرجين أجانب مثل المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وقالت نحن كـفنانين وموهوبين لما يأتوا مخرجين عالميين يعملوا ورش بشكل محترف تعد خطوة مهمة جدًا والفنانين بيستفيدوا منهم.

وبدأت النجمة دينا فؤاد تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "جروب الماميز" مع خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نورالدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالاتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعا عند الجمهور.