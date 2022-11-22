الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو
ads

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بشكل رسمي.

نادي مانشستر يونايتد نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، بأثر فوري".

وأضاف: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وأردف: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ونشر رونالدو بيانًا جاء فيه: "بعد محادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا على إنهاء العقد بشكل مبكر، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب جماهيره وهذا أمر لن يتغير، رغم ذلك يبدو أنه الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد".

هجوم كرستيانو على مانشستر

كريستيانو رونالدو ظهر في حوار تليفزيوني مع بييرس مورجان، هاجم خلاله إدارة يونايتد، معتبرًا أنه تعرض للخيانة من قبل إدارة النادي، كما أكد أنه لا يحترم إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، لأن الأخير لا يحترمه، وفقًا لما قاله.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة الماضية، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة ردًا على مقابلة لاعبه كريستيانو رونالدو، مع الإعلامي الشهير بييرس مورجان.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي قبل انطلاق تدريبات منتخب البرتغال، يوم الإثنين: "نحن الآن نخوض بطولة كبيرة ومهمة وصعبة، وهدفنا هو الفوز بكأس العالم وتحقيق حلمنا وحلم الجماهير".

وتابع: "لا يوجد شيء يفقدني تركيزي مع المنتخب، لا أسمح بذلك، وأزمتي مع مانشستر يونايتد خارج البطولة".

وأكد: "لا أتأثر بأي أمور خارج الملعب، وأصب كامل تركيزي على مساعدة بلادي في تحقيق حلم التتويج بكأس العالم".

وعن لقائه الفاتر بمواطنه برونو وعلاقته بزملائه، قال رونالدو: "لم يحدث شيء، الأمور على ما يرام".

وطالب كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام بعدم توجيه الأسئلة لزملائه عنه باستمرار، بل التركيز على المنتخب فقط، معربًا عن ثقته في قدرة البرتغال على تحقيق نتائج جيدة في مونديال قطر 2022.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو رونالدو كريستيانو يونايتد مانشستر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

وفاة طفلتين توأم في ظروف غامضة بالمنوفية

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان قمح محلي غير مصرح بتداوله بالإسكندرية

362 محضرا للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

بعد واقعة «الشريفة العفيفة» بالشرقية.. كيف عاقب القانون تزويج القاصرات؟

«مدبولى» يستعرض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية