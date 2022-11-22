رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بشكل رسمي.

نادي مانشستر يونايتد نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، بأثر فوري".

وأضاف: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وأردف: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ونشر رونالدو بيانًا جاء فيه: "بعد محادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا على إنهاء العقد بشكل مبكر، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب جماهيره وهذا أمر لن يتغير، رغم ذلك يبدو أنه الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد".

هجوم كرستيانو على مانشستر

كريستيانو رونالدو ظهر في حوار تليفزيوني مع بييرس مورجان، هاجم خلاله إدارة يونايتد، معتبرًا أنه تعرض للخيانة من قبل إدارة النادي، كما أكد أنه لا يحترم إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، لأن الأخير لا يحترمه، وفقًا لما قاله.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة الماضية، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة ردًا على مقابلة لاعبه كريستيانو رونالدو، مع الإعلامي الشهير بييرس مورجان.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي قبل انطلاق تدريبات منتخب البرتغال، يوم الإثنين: "نحن الآن نخوض بطولة كبيرة ومهمة وصعبة، وهدفنا هو الفوز بكأس العالم وتحقيق حلمنا وحلم الجماهير".

وتابع: "لا يوجد شيء يفقدني تركيزي مع المنتخب، لا أسمح بذلك، وأزمتي مع مانشستر يونايتد خارج البطولة".

وأكد: "لا أتأثر بأي أمور خارج الملعب، وأصب كامل تركيزي على مساعدة بلادي في تحقيق حلم التتويج بكأس العالم".

وعن لقائه الفاتر بمواطنه برونو وعلاقته بزملائه، قال رونالدو: "لم يحدث شيء، الأمور على ما يرام".

وطالب كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام بعدم توجيه الأسئلة لزملائه عنه باستمرار، بل التركيز على المنتخب فقط، معربًا عن ثقته في قدرة البرتغال على تحقيق نتائج جيدة في مونديال قطر 2022.