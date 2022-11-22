الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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موقف الطلاب المتغيبين من الامتحانات بسبب الفيروس المخلوى (فيديو)

شادي زلطة
شادي زلطة
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كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مصير الطلاب المتغيبين بسبب إصابتهم بالفيروس المخلوي من الامتحانات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد على الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالطلاب المصابين بالفيروس المخلوي أو دور البرد وتغيبوا عن الدراسة أو امتحانات شهر نوفمبر.

 وأوضح أن الطالب الذي يتغيب لأسباب مرضية عليه إحضار خطاب من الطبيب أو المستشفى التي كانت تتابع حالته تفيد بإصابته وتماثله للشفاء ليتم حذف هذه الأيام من الغياب.

ولفت إلى أن الطلاب الذين سيتغيبون عن امتحانات شهر نوفمبر لأسباب مرضية، ستعد المدرسة امتحانًا موحدًا لهم تحدد موعده وتخبرهم به، ويضع الأسئلة موجه المادة بالإدارة التعليمية، منوهًا أن هناك طبيب موجود بصفة مستمرة في المدارس للكشف على الطلاب الذين يشعرون بحالة إعياء لعزلهم في غرفة الطبيب والكشف الطبي عليهم وإبلاغ ولي أمره لاستلامه.

واختتم شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تتم متابعة حالة الطلاب وملاحظتهم من قبل الطبيب في الطابور الصباحي ومن يتبين ظهور أعراض المرض عليه يتم عزله والتواصل مع ولي أمره.

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