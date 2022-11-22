الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مؤتمر دولي لأقسام ﺍﻟﻜﺒﺪ وﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ بـ«طب الأزهر».. الخميس

مؤتمر جامعة الأزهر
مؤتمر جامعة الأزهر
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ﺗنظم ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﺪ وﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ بكليات طب الأزهر بنين وبنات المؤتمر العلمي المشترك، بعنوان “التحديات والتطورات في المؤتمر الموحد لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية”، يومي  ٢٤_٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢م برعاية ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺄﻛﺒﺮ الدكتور ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭالدكتور ﺳﻼﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، والدكتور ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺃﻳﺘﺸﻲ- ﻧﺎﺟﻮﻳﺎ- ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ومن المقرر أن يحضره نخبة من علماء اليابان الخبراء في ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ (د. ﻛﺎﺯﻭ ﻫﺎﺭﺍ- د. ﻧﻮﺯﻭﻣﻲ ﺃﻛﻮﻧﻮ- د. ﺷﻦ ﻫﺎﺑﺎ- د. ﺗﺎﻛﺎﻣﻴﺸﻲ ﻛﻮﻫﺎﺭﺍ- د. ﺗﺎﻛﺎﻓﻮﻣﻲ ﻳﺎﻧﺎﻳﺪﺍﻧﻲ-د. ﻳﺎﺳﻮﻫﻴﺮﻭ ﻛﻮﺭﺍﻳﺸﻲ) وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة، حيث تلقى عدة محاضرات علمية وتدريبات عملية للأطباء  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ.

ويعد هذا المؤتمر ضمن الأعمال الجماعية التي تنظمها الجامعة تحقيقًا للتكامل العلمي بين الكليات والأقسام في القاهرة ودمياط وأسيوط.

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﺪ وﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ المؤتمر العلمي المشترك الدكتور ﺳﻼﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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