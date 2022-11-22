الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الإعلام والتغيّرات المناخية».. على طاولة المؤتمر العلمى بجامعة الزقازيق

COP 27
COP 27
ads

في إطار استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، وتحت عنوان "الإعلام والتغيرات المناخية"، نظم قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق مؤتمره العلمي السنوي، الذي سعى إلى الخروج بنتائج وتوصيات موضوعية شاملة وطموحة ومستندة إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم.
وتناول المؤتمر أربعة محاور عبر جلساته التي جاءت بمشاركة عدد من الإعلاميين والمتخصصين في الشأن البيئي، وشملت: "دور الإعلام في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، الصحافة والتغيرات المناخية، البيئة وتأثيرها علي التغيرات المناخية".
واستضافت مصر أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
واسترشد مؤتمر "الإعلام" بنوعية الزقازيق، بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات لزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها.
كما دعا في توصياته إلى العمل على تعزيز فرص الانخراط مع المجتمع العلمي والأوساط الأكاديمية وإدخال وجهات نظرهم في الحوار لضمان أن جميع الأعمال والإجراءات تستند إلى المنهجية العلمية، ومواصلة مناقشة أدوار الأوساط الأكاديمية في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. 
جاء المؤتمر برعاية دكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ودكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ودكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، ودكتورة نادية عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

هدى الإتربى تشعل السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

«انحشر السوداني في حنجرته».. إنقاذ حياة رضيع من الموت بالقليوبية

«هنا أسوان».. 55 ألف مواطن فى قرية «الكفور»: شكرًا لـ«حياة كريمة»

مصرع سيدة أثناء إجراء عملية جراحية بالأنف فى المحلة

متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل قرار حظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس

«استعدادًا لوضع حد».. ألمانيا تعتزم سحب جنودها من مالى فى مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية