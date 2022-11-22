«الإعلام والتغيّرات المناخية».. على طاولة المؤتمر العلمى بجامعة الزقازيق

في إطار استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، وتحت عنوان "الإعلام والتغيرات المناخية"، نظم قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق مؤتمره العلمي السنوي، الذي سعى إلى الخروج بنتائج وتوصيات موضوعية شاملة وطموحة ومستندة إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم.

وتناول المؤتمر أربعة محاور عبر جلساته التي جاءت بمشاركة عدد من الإعلاميين والمتخصصين في الشأن البيئي، وشملت: "دور الإعلام في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، الصحافة والتغيرات المناخية، البيئة وتأثيرها علي التغيرات المناخية".

واستضافت مصر أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

واسترشد مؤتمر "الإعلام" بنوعية الزقازيق، بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات لزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها.

كما دعا في توصياته إلى العمل على تعزيز فرص الانخراط مع المجتمع العلمي والأوساط الأكاديمية وإدخال وجهات نظرهم في الحوار لضمان أن جميع الأعمال والإجراءات تستند إلى المنهجية العلمية، ومواصلة مناقشة أدوار الأوساط الأكاديمية في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.

جاء المؤتمر برعاية دكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ودكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ودكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، ودكتورة نادية عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوي.