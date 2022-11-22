نور: فوجئت بجودة الأفلام المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى

قالت الفنانة اللبنانية نور، عضو لجنة التحكيم لاختيار أفضل فيلم عربي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، إن موقفها كان صعبًا جدًا لأنه مسئولية كبيرة.

المسئولية كانت كبيرة

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة dmc، "المسئولية تأتي من كوني ممثلة والناس تبذل جهدًا كبيرًا في العمل وهو مجهود صعب، ولكن لا بد أن تصل لحل يرضيك لاختيار فيلم يكسب، توجد أفلام كثيرة معمولة بشكل جيد ولكن يتوجب اختيار واحد فقط".

وعن كيفية اختيار اللجنة قالت: "نشاهد الأفلام وبعده نتحدث، وبعد كل فيلم نتناقش وبعدها نعرض وجهات نظرنا وفي النهاية الثلاثة، إما أن نكون متفقين أو اتنين ضد واحد".

وأكدت أنها فوجئت بأكثر من فيلم بمستوى عالٍ جدًا وأكثر من دولة كانت مفاجأة حتى لو كان الإنتاج قليلًا كعدد ولكن أتمنى أن يكون مجهودًا مميزًا.