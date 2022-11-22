الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين بقتل تلميذ وإصابة آخرين فى فرشوط

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الثلاثاء، معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل تلميذ وإصابة آخرين أثناء ذهابهم إلى المدرسة في فرشوط بمحافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

وتعود أحداث القضية إلى 9 ديسمبر عام 2014، عندما وجهت النيابة العامة لـ3 متهمين بفرشوط تهمة قتل الطالب"محمد.ح"، والشروع في قتل كل من «عمر.ع»، و"شهاب.أ"، و"شهاب.ح،" و"طه.م" و"طاهر .ه"، و"محمود.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء ذهابهم إلى المدرسة.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 302 لسنة 2015 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3351 لسنة 2015 كلي قنا، إلي جهة التحقيقات، والتي احالتها لمحكمة جنايات نجع حمادي، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

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