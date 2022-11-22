خطتك للتفاوض على الراتب: اجعل الاتفاق مكتوبًا.. ولا تقبل على الفور

هل قضيت ساعات فى البحث عن الراتب المناسب لك لتتفاوض بشأنه ثم أرسل إليك بريد إلكترونى من الشركة تكتشف فيه أن الراتب لن يتزحزح؟، ما الذى عليك أن تفعله إذًا عندما يفشل التفاوض على الراتب؟

حول هذا الأمر، نشر موقع التوظيف الشهير «linkedin» مقالًا لـ«براندون براملى»، مؤسس شركة «The Pay Negotiator»، تحدث فيه عن مشكلة التفاوض على الرواتب، موضحًا أن الجميع لا يتمتعون عادة برفاهية انتظار فرصة جيدة أخرى عندما لا يلبى الراتب توقعاتهم.

وأشار إلى أنه، وفى بعض الأحيان، يجب على الإنسان قبول العرض حتى لو لم يكن هذا هو ما يريده، كما أنه من المهم أن يظل الإنسان مهذبًا وممتنًا فى مثل تلك المواقف، بينما يدافع أيضًا عن مستقبله، مضيفًا: «أعتقد أن معظم الناس يحتاجون إلى أن يكونوا واقعيين بأن جميع مفاوضات الرواتب لن تكون ناجحة».

ونوه إلى أن استطلاع رأى، أجرته شركة «Fidelity Investments»، أبرز أن ٨٧٪ من المهنيين الشباب الذين تفاوضوا على الرواتب حصلوا على بعض ما طلبوه على الأقل، لكن الباقين فشلت مفاوضاتهم.

ولفت إلى أن هناك خيارات تعويض أخرى إذا رفضت الشركة طلب الراتب الخاص بك، لكن يجب دائمًا اتباع عدة نصائح حول كيفية التفاوض، وكيفية قبول راتب أقل من المثالى، والتأكد من استمرار تلقى خيارات للزيادة فى المستقبل.

ونصح «براملى» بعدم أخذ رفض الزيادة على محمل شخصى، قائلًا: «أنت لا تعرف أبدًا العوامل التى أدت إلى قرار صاحب العمل، فربما كانوا يفتقرون إلى الميزانية لدفع المزيد، لذا لا تخف من سؤال صاحب العمل عن سبب رفضه التفاوض، لكن وضح أن العرض أقل مما كنت تخطط له، بينما يجب أن تظل كريمًا، خاصة إذا كنت تخطط للعمل مع الأشخاص الذين رفضوا التفاوض معك».

وأضاف: «يمكنك ألا تقبل بالعرض على الفور، ويمكنك أن تقول لصاحب العمل: لماذا لا تمنحنى يومًا للتفكير فى هذا الأمر، وسأعود إليك إما بقبول أو بأى أسئلة أو مخاوف إضافية»، منوهًا إلى أن قبول العرض الأدنى على الفور قد يعنى أنك كنت تتفاوض من أجله فقط.

كما ذكر «براملى» أن الراتب ليس العنصر الوحيد للتفاوض عليه فى العمل، فهناك عوامل أخرى تشمل المكافآت ووقت الإجازة والمسمى الوظيفى وتكاليف السفر والشهادات المدفوعة من الشركة.

وتابع: «أول شىء هو معرفة العناصر الأخرى القابلة للتفاوض، التى قد لا تكون بالضرورة أموالًا، فإذا تم إقصائى من عرض الراتب المناسب فسأحاول السعى للحصول على لقب أعلى، مما يضعنى فى وضع أفضل عندما أريد التفاوض على الراتب فى المرة المقبلة».

كما نصح بإعادة التفاوض على الراتب فى المستقبل، قائلًا: «افتح إمكانية زيادة الراتب فى المستقبل فى مفاوضاتك إذا قبلت عرضًا أقل».

وأردف: «أوصى دائمًا بإرسال بريد إلكترونى عند القبول بالعمل، فهذا هو المكان الذى يتم فيه توثيق كل شىء، ما ناقشته، وماذا كان العرض الأول؟ وما هو العرض النهائى؟ وكل التفاصيل، لذا عندما يغادر المدير أو تتم ترقيته، وإذا لم يكن لديك اتفاق مكتوب، فهذا الاتفاق اعتبره أنه لم يعد موجودًا، لذا من المهم توثيق هذه الأهداف كتابة لا بالقول فقط».