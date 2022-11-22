الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فلسفة الملياردير مونجر فى كسب الثروة: «لا أحد يعرف كل شىء»

تشارلى مونجر
تشارلى مونجر
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تشارلى مونجر، هو نائب الرئيس والثانى فى القيادة لرجل الأعمال الشهير وارن بافيت، المستثمر الشهير الذى يرأس شركة Berkshire Hathaway وهى تكتل متنوع بقيمة ٣٥٤.٦ مليار دولار.

وبصفته الشريك التجارى الأقرب لـ«بافيت» واليد اليمنى له لأكثر من ٤ عقود، لعب «مونجر» دورًا أساسيًا فى نمو شركة بيركشاير وحولها من شركة عادية إلى شركة قابضة عملاقة متنوعة برأسمال سوقى يزيد على ٧٠٠ مليار دولار، فما قصة نجاح الملياردير الشهير تشارلى مونجر، وما فلسفته لكسب الثروة؟

وُلد «مونجر» فى أوماها عام ١٩٢٤ عندما كان مراهقًا وعمل فى Buffett & Son وهو محل بقالة يملكه جد وارن بافيت، وخلال الحرب العالمية الثانية التحق بجامعة ميشيجان لدراسة الرياضيات، لكنه ترك الدراسة بعد أيام قليلة من عيد ميلاده التاسع عشر فى عام ١٩٤٣ للخدمة فى سلاح الجو بالجيش الأمريكى.

تم تدريبه كإخصائى أرصاد جوية وترقيته إلى ملازم ثان، وواصل بعد ذلك دراسته فى علم الأرصاد الجوية فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فى باسادينا، كاليفورنيا، المدينة التى أصبحت موطنه مدى الحياة.

بعد ذلك، التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد- بدون درجة جامعية- وتخرج بامتياز بدرجة دينار فى عام ١٩٤٨ كمحامى عقارات فى تلك السنوات الأولى وأسس شركة Munger ،Tolles & Olson، وهى شركة محاماة مشهورة فى كاليفورنيا.

بعد اجتماع عشاء فى أوماها فى عام ١٩٥٩، بقى الرجلان مونجر وبافيت على اتصال على مر السنين، حيث واصل بافيت بناء شركته الاستثمارية وواصل مونجر العمل كمحام عقارى.

بناءً على نصيحة «بافيت» تخلى مونجر عن ممارسة القانون فى الستينيات للتركيز على إدارة الاستثمارات، وفى عام ١٩٦٢ بدأ بافيت فى شراء أسهم شركة Berkshire Hathaway، وبحلول عام ١٩٦٥ تولى إدارة الشركة كرئيس ومدير تنفيذى، فى عام ١٩٧٨، أصبح مونجر نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواى.

كان الدافع الأساسى لشراكة مونجر وبافيت التجارية الناجحة بشكل مذهل هو أنهما متوافقان تمامًا مع الحفاظ على المعايير الرائدة فى الصناعة لممارسات الأعمال الأخلاقية.

ذكر مونجر فى كثير من الأحيان أن المعايير الأخلاقية العالية جزء لا يتجزأ من فلسفته ونجاحه، ومن أشهر مبادئه: «الأعمال الجيدة هى أعمال أخلاقية، أما نموذج الأعمال الذى يعتمد على الخداع فمحكوم عليه بالفشل».

كان مونجر قارئًا نهمًا لمفكرين عظماء ومتصلين واضحين مثل بن فرانكلين وصمويل جونسون، وقدم مفهوم «الحكمة الابتدائية والدنيوية» فى قطاع الأعمال والتمويل فى خطابات متعددة وفى كتابه Poor Charlie›s Almanack.

وأهم ما يمكنك تعلمه من مونجر هو فلسفته الخاصة فى المعرفة وعدم ادعائها، فمن أشهر أقواله: «لا أحد يتوقع منك أن تعرف كل شىء عن كل شىء، عندما لا تعرف وليس لديك أى اختصاص، فلا تخف من قول ذلك».

وينصح «مونجر» بضرورة الوضوح فيحذر من يعمل معه دائمًا بقوله: «أحاول التخلص من الناس الذين يجيبون بثقة دائمًا عن أسئلة ليس لديهم أى معرفة حقيقية بها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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