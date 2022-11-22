الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على عنصر إجرامي تخصص في بيع الهيروين بالغربية

حبس
حبس
ads

نجحت وحدة البحث الجنائي، بمركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية، في القبض على أخطر عنصر إجرامي تخصص في بيع مادة الهيروين المخدرة في نطاق دائرة المركز.

كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، قيام (سعد.م.س) 32 سنة مقيم بقرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا بالاتجار في المواد المخدرة بالجملة وتوزيعها على صغار البائعين للمخدرات بدوائر أول وثان ومركز طنطا.

وبتكليف الرائد حسام قطامش رئيس وحدة مباحث المركز والرائد أحمد أبو زامل معاون أول المباحث وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة تم ضبط المتهم وبحوزته 5 أسطوانات من مادة الهيروين المخدر ومبلغ 3000 جنيه من متحصلات البيع و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه في بيع تلك المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض اخطر عنصر اجرامي تخصص الهيروين المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

وفاة طفلتين توأم في ظروف غامضة بالمنوفية

«مدبولى» يستعرض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى

ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان قمح محلي غير مصرح بتداوله بالإسكندرية

362 محضرا للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

بولندا تعترف بأن رئيسها خُدع بمكالمة أجراها منتحل لشخصية ماكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية