العثور على جثة شاب في المقابر بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر متوفى أعلى سطح أحد المقابر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ملقاة بالمقابر في مدينة كفرالزيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن المتوفى في العقد الرابع من العمر من ودلت معاينة مفتش الصحة أنه يرجح أن تكون الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.