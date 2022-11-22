الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غياب وادي.. قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي ضمن مؤجلات الدوري

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري 

 

وتعود الحياة مجددا للدوري المصري بعد فترة توقف طويلة جدا، عندما يستضيف بيراميدز نظيره البنك الأهلي، على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الخامسة مساء، غدا، الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري موسم 2022-2023.

وشهدت قائمة السماوي تواجد القوة الضاربة للفريق، المتمثلة في عبدالله السعيد ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي وفخر الدين بن يوسف، بينما غاب عنها المهاجم محمود وادي.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي:

 

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف.

 

وكان بيراميدز استهل مشواره في النسخة الجديدة من الدوري، بالسقوط في التعادل خلال أول مواجهتي أمام إنبي إيجابيا بهدف لكل منهما، وسلبيا مع المصري بدون أهداف، وهو ما هدد منصب المدير الفني اليوناني، إلا أن عبور السماوي إلى مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، جعل مسئولو النادي يتراجعان مؤقتا عن فكرة الإطاحة بتاكيس جونياس.

ويتواجد بيراميدز حاليا في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد نقطتين من مبارتين، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.

ويذكر أن بيراميدز، لديها قمة مؤجلة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري، ستقام الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل.

 

اليوناني تاكيس جونياس بيراميدز الدوري الممتاز البنك الأهلي مؤجلات الدوري الممتاز

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