الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«COP27 نتائج وتوصيات».. معلومات الوزراء ترصد حصاد فعاليات قمة المناخ (فيديو)

COP27
COP27
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مق فيديو جديدا بعنوان: "COP27 نتائج وتوصيات"، يسلط فيه الضوء على أبرز النتائج العالمية لتنظيم مصر لمؤتمر الأطراف COP27  بمدينة شرم الشيخ.

ورصد التقرير المصور تفاصيل المفاوضات الصعبة التي دامت لأيام وبحضور 45 ألف مشارك وبعد تمسك الدول الغنية بأهمية التركيز على خفض الانبعاثات وتمسك الدول الأقل نموًّا بأحقيتها في التمويل والتعويضات لصد الظواهر المناخية الكارثية التي تسببت فيها الدول الغنية بشكل كبير، حيث أقر ممثلو الدول المشاركة في مؤتمر الاتفاقية الإطارية للمناخ COP27 إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية عن الكوارث التي تتكبدها بسبب تغير المناخ في المناطق الأكثر عرضة و"ينقل ذلك الاتفاق العالم إلى الأمام".

وعلى حد تعبير سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أكد الحضور تجديد التزامهم بالعمل على خفض الانبعاثات والالتزام بـ1.5 درجة مئوية كارتفاع في درجة حرارة الأرض.

التفاصيل في الفيديو التالي
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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