بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في افتتاح مؤتمر «التعايش والتسامح وقبول الآخر»

شارك اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، في افتتاح مؤتمر "التعايش والتسامح وقبول الآخر"، بمكتبة الإسكندرية.

يقام المؤتمر برعاية الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين، وبمشاركة مطرانية الشرقية، والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الكيانات الأكاديمية من مصر، ودول عربية أخرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

يتضمن المؤتمر تقديم عدد من الأبحاث في التاريخ، والمخطوطات، لتقديم أشكال، ونماذج التعايش، وقبول الآخر، والتسامح في المنطقة.

وفي كلمته، تحدث غبطة البطريرك عن كيفية التآخي والتسامح بين نسيج الوطن قائلًا: تقبل الآخر يأتي من تقبل الذات، متمنيًا لمجتمعا مستقبل أفضل، يسوده التقبل على المستوى الأسري، والمجتمع، بصفة عامة.

شارك أيضًا عدد من الشخصيات المختلفة، كما تضمن المؤتمر الكلمات المتنوعة من الحضور الكريم حول "التعايش والتسامح في وطن واحد"، انطلاقًا من وثيقة الأخوة الإنسانية، التي دعا إليها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.