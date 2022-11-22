وزير خارجية اليونان: أطلعت سامح شكرى على تفاصيل زيارتى إلى ليبيا

قال نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، إنه أطلع وزير الخارجية سامح شكري، على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى ليبيا، ومستجدات التطورات في ذلك الملف.

وأضاف ديندياس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: "تشاورنا حول تنظيم العمالة المصرية للعمل فى اليونان من أجل وضع إطار تنظيمى لتطوير العلاقات وتنظيم قضية المهاجرين".

وأشار إلى أن اليونان تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن توقيع اتفاقات مع مصر من شأنها تأسيس نموذج للتعاون، خاصةً أن الاتفاقيات تقوم على احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع ديندياس: "هناك تحديات مشتركة لمصر واليونان، ووقعنا مذكرة تفاهم تتناول القضايا الأمنية، وهى تقوم على الاحترام المتبادل وبنود القانون الدولى، كما أن تلك المذكرات تبعث رسائل بأن الصداقات تستند لأسس قانونية وتشدد على احترام سيادة الدول".