رئيس الغرفة التجارية يبحث مع «الوكلاء التجاريين» مقترحات تنشيط الصادرات بالجيزة

التقى النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس ادارة شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بحضور أحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة، لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة والمنتسبين لها واستعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها القابلة للحل في ظل المتغيرات الحالية.

وأشاد ناصر بالاجراءات الحكومية لحل مشاكل المستوردين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانئ، وإنشاء العديد من الموانئ الجافة لتخزين البضائع، تمهيدًا لتصديرها ولفت خلال الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من قانون الغرف التجارية الخاص بحق الغرف التجارية، فى إنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين فى العمل على مناقشة إنشاء منطقة لوجيستية بالتعاون مع أحد الشركاء الوطنيين بالدولة.

وأعلن احمد الخولى، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الاجتماع ناقش آلية إقامة مؤتمر لتنشيط ودعم الصادرات بالجيزة، وذلك في اطار خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية في هذة المرحلة خاصة أن الجيزة تشمل أهم المناطق الصناعية بالدولة، مضيفًا أن الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل علي دعم الصادرات المصرية علي النفاذ إلي الأسواق العربية والإفريقية؛ للمساهمة في رفع القدرة التصديرية للدولة.

وطالب ياسر سمير، النائب الأول لرئيس الشعبة والمهندس رءوف حمزة نائب رئيس الشعبة وأعضاء الشعبة شريف البربرى والمهندس أشرف عوض والمهندس عادل وافى وجيهان فاروق وسلوى لطفى ومحمد حسن عزوز بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزى؛ لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين والإفراج عن المنتجات بالموانئ لدعم الصناعة، وتحديد ماهية ومكونات السلع التى يطلق عليها مستلزمات الإنتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع، بالإضافة إلى مخاطبة الحكومة لتأجيل أو مد فترة المهلة الممنوحة لتطبيق الفاتورة الإليكترونية وتحديد قيمة الحد الأدنى للمخاطبين بها.

وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة تجار المحمول، بتوضيح ماهية السلع الترفيهة خاصة أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة لا غنى عنها سواء فى التواصل أو الدراسة، فأغلب الطلاب يستخدمون الهاتف المحمول فى دراساتهم فى ظل سياسة الدولة للتحول الرقمى فى إطار الجمهورية الجديدة.

وطالب أحمد العتابى، عضو مجلس إدارة الشعبة، بتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الأعمال ودمجها فى جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد؛ للتسهيل على المصدرين والمستوردين والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للدولة.

وأوضح عبدالفتاح أيوب، عضو الشعبة، أن الجيزة محافظة اقتصادية، ويجب العمل على تحديد قطاعاتها الصناعية فى جميع المجالات وتحديد الأماكن الملائمة للاستثمار والمتاحة لفرص الصناعة والتصنيع.

واتفق الحاضرون فى نهاية الاجتماع على ضرورة دعم الدولة فى مجال التصدير؛ للوصول لتوجه الحكومة بالوصول إلى قيمة 100 مليار جنيه صادرات وتشكيل لجنة لمتابعة الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المقترح إقامته.