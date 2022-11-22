إيبارشية المنيا تطلق دورة «مرمم الثغرة»

تطلق إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها دورة مرمم الثغرة، وذلك بالتعاون مع خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمطرانية المنيا، والذي يستمر على مدار 20 يوماً متواصلة بشكل مكثف.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات وقائية، وبعضها يناقش موضوعات نفسية للشباب القبطي، ومن بينها موضوع العلاقات.

وتستهدف الدورة حضور الخدام وللآباء والأمهات، وللمعلمين ـ وتهدف أيضاً مشاركة الشباب من سن ١٨ فما فوق، للمخطوبين والمتزوجين حديثا.

وتقوم خدمة الحياة الأفضل بالتوعية بمخاطر الإدمان بمختلف أشكاله لدى الشباب القبطي في مختلف الإيبارشيات، كما تهتم بمناقشة الموضوعات النفسية التي تهم فئات الشباب والمخدومين، وجميع القضايا المعاصرة التي تشغل أفكارهم .

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد لعام 2022-2023، الجمعة 25 نوفمبر الجاري، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد 43 يومًا ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لإستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم والذي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السريانــــــي البطريرك الـ 62، يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاث التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم فى القرن العاشر الميلادى والتى انتهت بنقل الجبل فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.