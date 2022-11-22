وزعا الأشلاء بين منطقنين.. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل شاب في المرج

تباشر النيابة العامة بالمرج، تحقيقاتها مع المتهمين بقتل سائق “توك توك” والتمثيل بجثته وتقطيعها إلى أشلاء بالمرج.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بإرتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه لنشوب خلافات بينهما، فطلب منه الحضور لمقابلته بسطوح منزله في عين شمس لإنهاء الخلافات بينهم.

وبمجرد وصول المجني عليه وجه له ضربه علي رأسه لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، وخطط المتهم للتخلص من الجثة فاستعان بصديقه سائق “توك توك”، وقاما بتقطيع الجثة إلى أشلاء بواسطة سطور ومنشار، ونقلها داخل التوك توك وألقى جزء منها بمنطقة المرج، وترك باقي الأشلاء فوق سطح المنزل بعين شمس.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من الأهالى بالعثور على أشلاء لجثة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمساعدة قائد "توك توك" مقيم بعين شمس.

كما أمكن العثور على باقى الجثمان كاملاً بأعلى أسطح أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبه جرح قطعى وكسور بالرأس والجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وعُثر بجواره على "منشار وساطور" تم ضبط المتورطين في الجريمة