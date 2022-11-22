إنجي وجدان لـ«الدستور»: الدورة 44 لـ «القاهرة السينمائي» قوية وهناك تنوع بالأفلام

أكدت الفنانة إنجي وجدان، أن الدورة الـ ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته هذه قوية جدا ومتنوعة في وجود الفنان حسين فهمي رئيسا لها.



وتابعت وجدان في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "التواجد العربي هذه الدورة قوي جدا، وهناك تركيز على تنوع الأفلام، ومبسوطة بالأفلام القصيرة".



وعن أعمالها المقبلة، قالت: "لسه شوية لأن مش سهل اختار عمل فني اشتغله، بحب اختار المهم والمفيد، مش شرط التواجد الدائم المستمر".



قواعد الدخول لمهرجان القاهرة السينمائي

وسبق أن تحدث الفنان حسين فهمي، عن الدريس كود الخاص بحضور الفنانين، وقال، أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44 ممازحًا الحضور: اللي هيخالف الدريس كود هيتحبس، الرجالة زي الستات، أنا كل اللي بطلبه إن الناس تيجي لابسة شيك، الرجالة بتلبس دايمًا في المهرجانات الدولية الدرجة الأولى، بدلة سموكن، أنا بطلب الناس كلها تيجي لابسه ده.

واستكمل حسين فهمي حديثه عن الشروط التي وضعها لـ دريس كود الفنانات لحضور المهرجان، قائلًا: بطلب من السيدات إنها تلبس اللبس اللي إحنا بنشوفه في كل المهرجانات الدولية اللي هي درجة أولى، ميبقاش فيه مبالغة، ده كل اللي بطلبه.



أسعار وأماكن عرض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي:

وتشمل طرق الدفع ثلاثة طرق هي:

شباك التذاكر: نقدًا أو عبر البطاقات الائتمانية.

إلكترونيًا: البطاقات الائتمانية أو خدمة فوري.

حاملو البطاقات: تسمح بطاقة المهرجان بمشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات مجانًا.

عدد التذاكر المتاحة في اليوم، وتتيح حضور "الأفلام، الندوات، المحاضرات" وهما للإعلام والضيوف والطلبة وأهل الصناعة".

شروط خاصة بحاملي البطاقات

في حالة تكرار عدم استخدام التذكرة المجانية 3 مرات، سيتم إيقاف البطاقة الخاصة بحاملها ولن يسمح بالحصول على أي تذاكر مجانية أخرى لمدة 3 أيام.

في حالة الحصول على تذكرة مجانية وعدم استخدامها، يجب إعادة التذكرة لشباك التذاكر قبل ساعة على الأقل من موعد عرض الفيلم أو بدء الفعالية.

طابور قائمة الانتظار للعروض كاملة العدد يوفر فرصة لحضور العروض كاملة العدد، حيث يتم تنظيم طابور انتظار أمام القاعة 15 دقيقة قبل موعد بدء العرض.

الانتظار في الطابور لا يقدم أي ضمان للحصول على تذكرة، ولكنه يتيح فرصة الحصول على مكان في حالة توفر أماكن في اللحظة الأخيرة.