الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجي وجدان لـ«الدستور»: الدورة 44 لـ «القاهرة السينمائي» قوية وهناك تنوع بالأفلام

انجي وجدان ومحرر
انجي وجدان ومحرر الدستور
ads

أكدت الفنانة إنجي وجدان، أن الدورة الـ ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته هذه قوية جدا ومتنوعة في وجود الفنان حسين فهمي رئيسا لها.


وتابعت وجدان في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "التواجد العربي هذه الدورة قوي جدا، وهناك تركيز على تنوع الأفلام، ومبسوطة بالأفلام القصيرة".


وعن أعمالها المقبلة، قالت: "لسه شوية لأن مش سهل اختار عمل فني اشتغله، بحب اختار المهم والمفيد، مش شرط التواجد الدائم المستمر".


قواعد الدخول لمهرجان القاهرة السينمائي 
وسبق أن تحدث الفنان حسين فهمي، عن الدريس كود الخاص بحضور الفنانين، وقال، أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44 ممازحًا الحضور: اللي هيخالف الدريس كود هيتحبس، الرجالة زي الستات، أنا كل اللي بطلبه إن الناس تيجي لابسة شيك، الرجالة بتلبس دايمًا في المهرجانات الدولية الدرجة الأولى، بدلة سموكن، أنا بطلب الناس كلها تيجي لابسه ده.

واستكمل حسين فهمي حديثه عن الشروط التي وضعها لـ دريس كود الفنانات لحضور المهرجان، قائلًا: بطلب من السيدات إنها تلبس اللبس اللي إحنا بنشوفه في كل المهرجانات الدولية اللي هي درجة أولى، ميبقاش فيه مبالغة، ده كل اللي بطلبه.


أسعار وأماكن عرض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي:
وتشمل طرق الدفع ثلاثة طرق هي:

شباك التذاكر: نقدًا أو عبر البطاقات الائتمانية.

إلكترونيًا: البطاقات الائتمانية أو خدمة فوري.

حاملو البطاقات: تسمح بطاقة المهرجان بمشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات مجانًا.

عدد التذاكر المتاحة في اليوم، وتتيح حضور "الأفلام، الندوات، المحاضرات" وهما للإعلام والضيوف والطلبة وأهل الصناعة".

شروط خاصة بحاملي البطاقات
في حالة تكرار عدم استخدام التذكرة المجانية 3 مرات، سيتم إيقاف البطاقة الخاصة بحاملها ولن يسمح بالحصول على أي تذاكر مجانية أخرى لمدة 3 أيام.

في حالة الحصول على تذكرة مجانية وعدم استخدامها، يجب إعادة التذكرة لشباك التذاكر قبل ساعة على الأقل من موعد عرض الفيلم أو بدء الفعالية.

طابور قائمة الانتظار للعروض كاملة العدد يوفر فرصة لحضور العروض كاملة العدد، حيث يتم تنظيم طابور انتظار أمام القاعة 15 دقيقة قبل موعد بدء العرض.

الانتظار في الطابور لا يقدم أي ضمان للحصول على تذكرة، ولكنه يتيح  فرصة الحصول على مكان في حالة توفر أماكن في اللحظة الأخيرة.

الأفلام القصيرة الفنان حسين فهمي الفنانة إنجي وجدان القاهرة السينمائي قائمة الإنتظار فنان لسينما مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

برلمانية تطالب بتشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بالجامعات

«النقل» تنفى شائعة إخوانية بإلغاء القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان

«الفضاء الأوروبية» تناقش مسألة البعثات الجديدة وتخصيص ميزانية أعلى لها فى باريس

حصول 10 محطات معالجة شاملة بـ«صرف الإسكندرية» على شهادة TSM

وزعا الأشلاء بين منطقنين.. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل شاب في المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

جلال حمام

لو أرادت واشنطن.. لفعلتها

د. القس صفوت البياضى

الثلاثاء الخامس عشر من نوفمبر من العام الجارى ٢٠٢٢‎‎

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية