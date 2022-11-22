ممنوع التصوير.. «بتروجـاس» تمنع العاملين من استخدام الهواتف داخـل مواقعها

أصدرت شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع العاملين من استخدام الهاتف المحمول للتصوير داخـل مواقع الشركة.

«ممنوع التصوير».. بتروجـاس تمنع العاملين من استخدام الموبايـل داخـل مواقع الشركة

وكشف قرار حصل “الدستور” علي نسخة منه، أنه تلاحـظ فى الآونة الأخيرة قيـام بعـض الأفراد بالتصـوير داخـل المواقـع دون تصريح مسبق أو دون إذن قانـونى.

وتنفيذًا لتعليمات جهـاز الأمـن القـومي بشـأن تأمين المنشـآت الحيويـة داخـل الجمهورية وخاصـة قطـاع البترول، فقد أصدرت الشركة تعليماتها بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل مواقع العمل للأفراد، سـواء مـن خـارج الشركة أو مـن داخلـهـا، إلا بإذن قانـونى أو تصـريح.

وتابع القرار إيماء لتعليمات الحماية وتأمين المواقـع وتعليمات السلامة والصحة المهنيـة بمنـع اسـتخدام الموبايل فـى التصوير داخـل المواقـع ويمنـع اسـتخدام آلات التصوير بأنواعهـا داخـل المواقـع وخاصـة بالمناطق الخطـرة ولا يصرح بالتصوير بها نهائيًا، أما المناطق التـى ليـس بـهـا خطـورة يمكـن التصـوير بتصـريح مسبق من الأمن، ويتعرض المخالف للتحقيق معـه، عـلى أن يتـم تنفيذ ذلك بكـل دقـة وتحـت إشـراف مديرى أمن المواقع.