الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو «ابدأ» يتحدث عن أهم ما تقدمه المبادرة للعامل المصري (فيديو)

عبد الرحمن عمر
عبد الرحمن عمر
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قال عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة ابدأ، إن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا على أرض الواقع، حيث يتم العمل على 3 محاور رئيسية على رأسها المشروعات الكبرى والتي تستهدف فجوة الواردات وتعظيم القدرة التصنيعية بجانب دعم المصانع، بالإضافة إلى محور التدريب والتأهيل.

وأضاف عمر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم وضع أمل كبير على محور التدريب والتأهيل لأنه المحور الذي سيساهم في رفع كفاءة العمل المصري بجانب رفع القيمة المضافة له.


المبادرة تعمل في خدمة بعضها البعض


ولفت عضو مبادرة أبدا، إلى أن جميع المحاور التي تقوم عليها المبادرة تعمل في خدمة بعضها البعض ويتم العمل عليهم بالتوازي.


وأوضح أنه يتم التواصل مع المصانع عن طريق الموقع الإلكتروني للمبادرة لمعرفة ما يحتاجونه من أشكال الدعم، لافتًا إلى أنه من خلال المبادرة يتم تسهيل الإجراءات من خلال التوجيه أو حل المشكلات التي قد تظهر أثناء عمل الإجراءات.

العامل المصري عضو مبادرة ابدأ مبادرة ابدأ التأهيل التدريب التطوير

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