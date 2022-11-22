عضو مبادرة «ابدأ» توضح جهود المبادرة في دعم الصناعة وتدريب الفنيين (فيديو)

أكدت الدكتورة سارة مصطفى، عضو مبادرة "ابدأ"، أن المبادرة تركز على أهمية التدريب للعامل والفني المصري، موضحة أنه تم إطلاق مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج وهي أول دورة تدريبية بالتعاون بين المبادرة والإنتاج الحربي ومؤسسة "حياة كريمة" وتم تخريج الدفعة الأولى منها.

وأضافت مصطفى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخططا تدريبيا لتغطية جميع محافظات مصر، موضحة أنه نتيجة هذا التدريب يكتسب العامل مهارات فنية طبقًا للمواصفات الدولية.

عقد دورات لرفع الوعي الثقافي ومحاربة الإدمان

ولفتت إلى أنه تم عقد دورات لرفع الوعي الثقافي ومحاربة الإدمان ورفع الوعي المالي والإداري، موضحة أن الدورات تشمل بناء شامل للإنسان في جميع المحاور.

ونوهت عضو مبادرة "ابدأ"، بأن دورة سوهاج كانت دورة مكثفة استمرت لـ 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الدورات المستقبلية تستهدف فئات بـ "حياة كريمة" وفئات المدارس الفنية لتوفير فرص عمل لهم بالمصانع الخاصة بالمبادرة.

وشددت على أن مبادرة "ابدأ" جزء لا يتجزأ من مبادرة "حياة كريمة".