الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد بن راشد يهنئ السعودية بالفوز على الأرجنتين: «أداء قتالي وفوز مستحق»

محمد بن راشد
محمد بن راشد
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هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، منتخب السعودية بفوزه على الأرجنتين فى كأس العالم قطر 2022.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "فوز مستحق .. أداء قتالى .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذى أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وكان شارك  نائب رئيس الدولة الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي أقيم ،على ملعب استاد "البيت في الدوحة، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوفود.  

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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