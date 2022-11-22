إحالة ربة منزل للجنايات بتهمة قتل طفلتها في الجيزة

أحالت النيابة العامة ربة منزل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل طفلتها نتيجة تعرضها؛ للتعذيب والخنق، على يد والدتها، في مركز الصف بالجيزة.

كان تلقى مأمور مركز شرطة الصف، بلاغًا من مفتش الصحة، يُفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى "مريم.م. "، 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها، مُشيرة إلى أنه قبل 3 أشهر تعرضت الطفلة للتعذيب والخنق من قبل والدتها، وتدهورت حالتها، وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية، وعادت إلى المنزل مرة أخرى.

وأوضحت التحريات أن الأم قامت مرة أخرى، بالتعدي على الطفلة بالضرب والتعذيب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأنها كانت "بتربيها" فقط ولم تقصد قتلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهمة على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.