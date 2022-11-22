الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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عالم

سفير فلسطين بالقاهرة لـ«الدستور»: نثق أن فلسطين فى قلب كل مصرى

السفير الفلسطينى
السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح
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أعرب دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن شكره وامتنانه للاعبين المصريين في بطولة العالم للكاراتيه الذين حملوا العلم الفلسطيني أثناء تتويجهم بالمركزين الأول والثاني.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لـ«الدستور»، إنهم فى فلسطين كل الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني تعتز وتفتخر بمصر رئيسا وحكومة وقيادة وشعبا وجيشا، مضيفا "نحن ممتنون جدا لمصر الشقيقة الكبرى لكل ما تقدمه للشعب الفلسطيني المناضل والقضية الفلسطينية العادلة.

وتابع السفير اللوح: «نحن على ثقة أن فلسطين في قلب كل مصري سواء كان قائد أو أكاديمي أو معلم أو رياضي، ففلسطين في قلب كل مواطن مصري مثل ما أن مصر في قلب كل مواطن فلسطيني». 

وأضاف السفير الفلسطيني: «نحن ممتنون جدا لهؤلاء الشباب الذين حملوا علم فلسطين وصورة فلسطين وهم يؤدون واجبهم الوطني، القومي، المصري، الأممي، فهذا مفخرة لنا الشعب الفلسطيني».

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة: «نحن نطبع قبلة على جبين كل واحد منهم ونقول لهم شكرا ونقول لمصر شكرا وللرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرعى هذا الشعب العظيم ويرعى هذه الأمة ويرعى هذه الفعاليات الرياضية والعلمية والأكاديمية والمؤتمرات الناجحة التي تمثلت في نجاح فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، فهذه مفخرة ليس فقط للشعب المصري إنما مفخرة للأمة العربية وللعالم أجمع».

واختتم السفير اللوح تصريحاته قائلا: «شكرا لمصر ولهؤلاء الشباب وللرياضة المصرية التي هيا على توأمة مع الرياضة الفلسطينية الناشئة».

لاعبو المنتخب المصرى للكاراتيه يرفعون العلم الفلسطينى

ورفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تحت السن علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وحسم لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركزين الأول والثاني في البطولة، متفوقين على لاعب إسرائيلي الذي حل في المركز الثالث.

السفير الفلسطيني بطولة العالم للكاراتيه العلم الفلسطينى السفير دياب اللوح فلسطين مصر

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