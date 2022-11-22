الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا إرميا خلال زيارته لجامعة الأزهر: المجتمعات التي تعيش في سلام تقدمت

الأنبا أرميا خلال
الأنبا أرميا خلال زيارته لجامعة الأزهر
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أشاد الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر السلام محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. 

وأوضح الأنبا إرميا خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لا يكل ولا يمل في نشر السلام داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن المجتمعات التي تعيش في سلام ازدهرت وتقدمت، وهذا هو المطلوب للبشرية، وأما التي عاشت في حروب فقد عرفت الخوف والدمار وتأخرت عن كل الأمم، مؤكدًا على أن الأديان تسعى دائما للسلام والمحبة والمودة والتعاون بين بني البشر جميعًا.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالأنبا أرميا في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدا على أن الجامعة تفتح قلبها وعقلها للتعاون مع كل إنسان وطني محب للسلام، وساعٍ في طريق الخير بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، لافتًا إلى أن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع المصريين "مسلمين ومسيحين" العمل بتجرد؛ إخلاصًا لله تعالى والوطن. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا منسق عام بيت العائلة المصرية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

فى سياق أخر، أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التعاون العلمي مع جميع الجامعات والمؤسسات العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من أجل مصلحة الإنسانية.

وأوضح رئيس الجامعة خلال استقباله وفد جامعة ميربورج الألمانية وعضو من المركز الثقافي الألماني ال DAAD؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التعاون الدولي، والبرامج العلمية المشتركة بإشراف مركز التميز الدولي بالجامعة؛ أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بتاريخها الطويل الذي تخطى الألف عام، ويزيد في خدمة الإنسانية كلها بوسطيةٍ واعتدالٍ؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً. 

 وبين دكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دور جامعة الأزهر على مر التاريخ، وكيف أن تلك المؤسسة العريقة كانت ولا زالت وستظل قبلة العلم وكعبة العلماء.

الانبا ارميا خلال زيارته جامعة الأزهر المجتمعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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