«الصحة» تتابع تطورات الفيروس.. طبيب يقدم نصائح للتعامل مع مصابى «المخلوى التنفسى»

اهتمام كبير من وزارة الصحة والسكان بتفشى الفيروس التنفسي المخلوي، بشكل كبير بين الأطفال، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس يشبه دور البرد العادي، ومتواجد منذ 60 عامًا، لكن لم تستطع أي مؤسسة عالمية إنتاج لقاح له.

وبالتزامن مع تخوف أولياء الأمور منه، ندق ناقوس الخطر بالتواصل مع الدكتور إسلام العربي، بمستشفى حميات قها الذى أكد، فى تصريحاته لـ"الدستور"، على بعض الإرشادات للقدرة على التعافي من الفيروس المخلوى التنفسى، تتمثل في الراحة التامة أثناء تناول جرعة الأدوية التي يخصصها الطبيب المعالج، والحرص على غسل اليدين جيدًا، عدم تقبيل الأطفال المصابين تفاديًا لانتشار العدوي، تقوية المناعة للوقاية من الفيروسات الأخرى، من خلال تناول سوائل وأغذية بعينها.

وتابع: لا بد من الحرص على تناول الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سى، وتتمثل في البرتقال والليمون مع الحرص على التغذية السليمة، وتنظيف الأسطح، كذلك التهوية الجيدة مع عدم التعرض للبرد.

وأكد "العربي" أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية المعتاد عليها منذ بداية انتشار فيروس كورونا، والحرص على التطهير المستمر وعدم تعريض الطفل المصاب للبرد.

وختم حديثه بضرورة توخي الحذر في ظل عدم وجود لقاح مخصص يحد من الإصابة بالفيروس الذي تسبب في قلق الملايين.