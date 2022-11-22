وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة المنشآت والمباني الجديدة بمقر القيادة الاستراتيجية.

وتضمنت الجولة المرور على عدد من المباني الخدمية واستمع القائد العام للقوات المسلحة

إلى شرح مفصل تناول استعراض منظومة العمل وآخر التطورات والتجهيزات بتلك المبانى الخدمية وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية، بالإضافة إلى جولة تفقدية لمقر قيادة الأكاديمية العسكرية الجديدة وأرض احتفالات التخرج الجاري تنفيذها للوقوف على مدى الجاهزية التى وصلت إليها الأكاديمية العسكرية.

وأشاد الفريق أول محمـد زكي، خلال الجولة، بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت

القيادة الاستراتيجية وفقاً للمدة الزمنية المخططة، مؤكداً حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.