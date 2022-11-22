نصائح للوقاية من الفيروسات خلال الشتاء

خلال فصل الشتاء، تزداد احتمالات الإصابة بعدوى البرد عدة مرات، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها نزلة برد، يمكن أن تكون في الواقع COVID أو الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، هذه فيروسات شديدة العدوى وهناك فرصة أكبر للإصابة بالعدوى عند إصابة شخص به بجوارك.

ووفقًا لموقع “timesofindia” بالنظر إلى الطبيعة المعدية للفيروسات، من المهم معرفة أعراض العدوى حتى يتمكن المرء من الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب

ما الذي يسبب مرض كوفيد؟

الإصابة بنوع معين من الفيروسات التاجية تسبب COVID، المرض الذي تم تحديده لأول مرة في عام 2019، تحول إلى جائحة عالمي في غضون بضعة أشهر حاليا، خضع الفيروس لعدة طفرات.

الإصدار الحالي من فيروس كورونا هو Omicron، يعتقد العلماء أن أوميكرون لديه معدل انتقال أعلى من أسلافه ولديه أيضًا القدرة على الهروب من المناعة.

ما الذي يسبب الأنفلونزا؟

هناك 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية: الأنواع A وB وC و D. تنتشر فيروسات الأنفلونزا A وB وتسبب أوبئة موسمية للمرض.

النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والربو وأمراض القلب والرئة ومرض السكري وأولئك الذين لديهم مخاطر متزايدة للتعرض للأنفلونزا، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية هم في خطر أعلى.

ما هو RSV؟

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في عدوى الجهاز التنفسي السفلي في جميع الفئات العمرية.

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن "الفيروس المخلوي التنفسي هو تهديد للمستشفيات على حد سواء للأطفال الصغار وبين الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والضعفاء. وقد لوحظ ارتفاع معدلات الوفيات لدى المصابين بفيروس RSV بعد زرع نخاع العظام أو زرع الرئة".

ما هي أعراض الالتهابات؟

على الرغم من صعوبة التمييز بين أعراض العدوى، إلا أن الأنفلونزا يمكن أن تسبب التعب بشكل أسرع من العدوى الأخرى. قال إيثان وينر، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى هاسنفيلد للأطفال في جامعة نيويورك، لصحيفة واشنطن بوست: "تشتهر الإنفلونزا بظهورها السريع والإرهاق وآلام الجسم التي تشعر وكأنها" لقد صدمتك شاحنة للتو ".

من ناحية أخرى، فإن مرض كوفيد لديه مجموعة من الأعراض التي تشمل التهاب الحلق والصداع والسعال والحمى وفقدان التذوق والشم والعديد من الأعراض الأخرى في بعض الأحيان، يظل الانزعاج المرتبط بـ COVID في الفرد لفترة أطول مما يؤدي إلى حالة تسمى COVID الطويلة.

تظهر أعراض RSV على مراحل: الأعراض الشائعة هي سيلان الأنف والسعال، والعطس (والذي يبدو في الغالب مثل الصفير) وكذلك فقدان الشهية.

ارتدِ قناعك بشكل صحيح

الطريقة الأساسية للحفاظ على نفسك في مأمن من العدوى هي تغطية طريق انتقال الجراثيم.

عادة تدخل الفيروسات الجسم عن طريق الفم والأنف تنتشر الفيروسات الموجودة في قطرات التنفس والعطس والسعال الصغيرة بسهولة في البيئة وتدخل إلى الجسم السليم.

لا تقتصر أعراض فيروس كورونا على السعال أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف، يمكن أن يتجاوز أعراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك أعراض الجهاز الهضمي، ومن المثير للاهتمام، أنه نظرًا لظهور أنواع جديدة من COVID وانتشار العدوى والتطعيم، فقد اتخذ مرض COVID-19 منعطفًا أكثر اعتدالًا، أكثر من ذلك تغيرت الأعراض بشكل كبير، اقترحت الدراسات الحديثة أيضًا حدوث تغيير في نوع الأعراض التي يعاني منها مرضى COVID اعتمادًا على حالة التطعيم الخاصة بهم.