الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قبل ساعات من إغلاق الستار.. تفاصيل اليوم الأخير لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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يختتم اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، الذي انطلق منذ نحو 9 أيام، عرض من خلال العديد من الأفلام القصيرة والرواية الطويلة، كما أقيمت العديد من الندوات لكبار الفنانين وصناع السينما العربية والعالمية.

وكشفت موفدة برنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، عن تفاصيل اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتة إلى أن اليوم يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 وقالت موفدة البرنامج، إن المهرجان هو فرصة عظيمة للاستفادة من خبرات النجوم وصناع السينما من كل أنحاء العالم، عن طريق الندوات والحوارات التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، وكان أبرزها ندوة المخرج المجري العالمي بيلا تار، وحوار الممثل والمخرج الفرنسي ماتيو كازافيتش، إلى جانب ندوتي الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبوذكري.

وكشفت عن أن من ضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان، ستشهد تسليم الجوائز للفائزين بالأفلام المشاركة، في المسابقة الدولية التي تضمّ 7 جوائز للرابحين، ومسابقة آفاق السينما المُخصص لها 4 جوائز، ومسابقة الأفلام القصيرة التي شارك فيها 21 فيلما وتضم جائزتين، ومسابقة أسبوع النُقاد المخصص لها جائزتان أيضًا.

كما نوهت إلى أن اليوم سيعرض مجموعة من الأفلام بداية من الساعة 12 ظهرًا، منها «رحلة يوسف» لجود سعيد، الذي يشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلم «الابن» لفلورين زيلر، و«نور على نور» إنتاج مصر والدنمارك، وشارك ضمن مسابقة أسبوع النُقاد.

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