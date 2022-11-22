تركيب شبكة إنارة عامة بمساكن شارع رضا بحي ثان الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بزرع أعمدة إنارة عامة، وتركيب كشافات ليد بكافة الأعمدة، وإنارة منطقة "عمارات نعمان" بشارع رضا، بنطاق حي السلام؛ لتوفير الراحة والأمان للموطنين بهذه المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأعمال الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة؛ لتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، انطلاق مبادرة لدعم مرضى السكري، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري ويوم كشف مجاني.

وقال الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية بالإسماعيلية، إنه بالتزامن مع احتفال الهيئة باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، ينظم فرع الإسماعيلية كشف مجاني للمواطنين في المجمع الطبي وقياس السكر، وقياس الضغط، وفحص قاع عين، وكشف عن قدم السكري، وكذلك حملات توعوية للمرضى من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً داخل مجمع الاسماعيلية الطبي.

وكانت الهيئة العام للرعاية الصحية أطلقت مبادرة "الوحدة الصحية المتنقلة" وهي عبارة عن سيارة أو عيادة متنقلة فيها فريق طبي يقوم بتقديم توعية المواطنين ومساعدتهم في التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الجهود المبذولة نحو توفير خدمات صحية متميزة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسهم الفرق المتواجدة بالسيارات المتنقلة في حل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.

وخلال المبادرة يتم توفير أدوية الأمراض المزمنة لبعض الفئات المسجلة في وحدات السلام والرحمة بعد الاتصال بهم، كما يتم تقديم تثقيف دوائي للمتعامل مع المنظومة.