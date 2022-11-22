إخلاء مدرسة بالمنوفية لخطورتها على الطلاب (صور)

أصدرت لجنة من مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة المنوفية قرارًا بإخلاء مدرسة الشهيد إسلام فايز الشريف للتعليم الأساسي بكفر القلشي، وذلك نظرا لخطورتها على سلامة وأمن الطلاب بالمدرسة.

وكان قد كلف محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، محمد صحصاح مدير عام التعليم العام و أحمد الشناوي مدير عام إدارة تلا التعليمية وفريق متابعة المديرية كل من مدرسة، بمتابعة مدرسة الشهيد زيدان للتعليم الأساسي بكفر بتبس التابعين لإدارة تلا التعليمية.

على الفور تم عمل إجراءات إخلاء مدرسة مدرسة الشهيد إسلام فايز الشريف للتعليم الأساسي بكفر القلشي لتعمل فترة مسائية بمدرسة الشهيد زيدان للتعليم الأساسي بكفر بتبس لحين إحلالها وتجديدها بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وقد تم متابعة العملية التعليمية في كافة الفصول وحجرات الأنشطة والمشاهدة وقد تم التوصية بتنفيذ نقل المدرسة ابتداء من الغد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢.

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه

إخلاء مدرسه بالمنوفيه