2784 وحدة سكنية لمشروع دار مصر لتحقيق سكن ملائم للمصريين

وحدات سكنية مختلفة المساحات وبطرق سداد ميسرة، هكذا حرصت الدولة المصرية في توفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ضمن حزمة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عهد الجمهورية الجديدة.

ويأتي مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة العبور بمحافظة القليوبية واحد من أهم مشروعات الاسكان الاجتماعي، وذلك بتوفير وحدات كاملة التشطيب، وتتميز بنموذج معماري مميز، ويتميز بمساحات كبيرة من المسطحات الخضراء لتوفير الخصوصية لكل مرحلة.

فجهود الدولة المصرية بمشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير أكبر قدر من الفرص السكنية لمختلف الطبقات لإكمال النهضة العمرانية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في السنوات الأخيرة بتوفير مسكن اقتصادي يتناسب مع العديد من طبقات المصريين، في عديد من المشروعات العمرانية التي نفذت في كافة المحافظات المصرية من بحري حتى الصعيد.

مشروع “دار مصر” بمحافظة القليوبية يتضمن إنشاء ٢٧٨٤ وحدة سكنية بمدينة العبور لخدمة ١٣,٩٢٠ ألف نسمة لامتلاك وحدة سكنية بمواصفات وتشطيب متميز، وذلك بنظام تقسيط جيد على فترة سداد طويلة، وذلك تسهيلا على متوسطي الدخل بما لا يؤثر على حياتهم.

ولضمان سكن وحياة كريمة لمالكي وحدات السكن الاجتماعي وفر بداخل المشروع كافة المرافق والخدمات التي يحتاجها اى ساكن فى المنطقة مثل الخدمات التعليمية والترفيهية والخدمية من مساجد ومدارس ومحلات تجارية ومراكز طبية.

وحرصت الإدارة التنفيذية على متقدمي الحصول على طلبات حجز الوحدات السكنية في مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي ان يكون مصري الجنسية، وألا يكون سبق تخصيص وحدة للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة أيًا كان، وأن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية من ابناء المحافظة او يعمل بها، وأن يكون عمر المتقدم للحجز من 21 عاما ل60 عاما كحد أقصى.