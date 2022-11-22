العودة إلى الجذور.. «ثقافة دمياط» تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى

ليلة حنين من ليالي برنامج العودة إلى الجذور احتفى بها أدباء ثقافة دمياط بالشاعر أحمد الشهاوى، ضمن أنشطة وفعاليات الوزارة برئاسة أ.د. نيفين الكيلانى، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

أقيمت فعاليات الليلة بحضور محبيه من الأهل والأصدقاء والأدباء من دمياط وكفر الشيخ وشربين والزرقا وفاقوس، على رأسهم كلا من سمير الفيل ود. عيد صالح وفكري داوود، إبراهيم منصور، القاص حلمي ياسين القائم بإدارة الفاعلية، مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة بالهيئة، مدير مركز شباب كفر المياسرة، رئيس مجلس إدارة المركز ناصر مطاوع.

ثقافة دمياط تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى

بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، لتواصل الليلة فعاليتها بكلمة “الشهاوى” شاكرا من دعا وحضر ليلة تكريمه، كذلك شارك بذكر أصحابه ذوى المحبة والفضل فى مسيرته سواء بكتابة الشعر أو الرواية، منهم التشكيلي د. عبد الوهاب عبد المحسن، د. عبد الهادي شعبان الطبيب والقارئ وأول من آمن بقدراته الأدبية، كونه صاحب رؤية بالغناء والموسيقى والشعر والكتابة، كما ذكر أيضا صديقه عبد الهادي شعبان، محمد حامد شيخ الفلاسفة، الشاعر الراحل السيد عامر، عبد العليم عيسى، كذلك أخوه محمد الشهاوى صديق دربه فى رحلة التصوف ما أثمر عن “سلاطين الوجد، دولة الحب الصوفي، كتاب الموت”.

ثقافة دمياط تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى

وقد شارك “الشهاوى” الحضور عددا من ذكرياته الأولى بالكتابة، بدءا بتشجيع زميله نصحى التهامى بتغيير مساره من قسم الرياضيات بكلية التربية واختياره لقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج، ليصبح أحد محررى الأهرام، ليتم تكليفه بمهام سكرتير مجلة نصف الدنيا،ثم رئيسا لتحرير المجلة.

وعلى ذكر قريته كفر المياسرة بمركز الزرقا فى دمياط، شارك “الشهاوى” بكلمات حب وعشق لأهل قريته، أحفاد بنو ميسرة القادمة من اليمن، متأثرا بموقع القرية الساحر باحتضان النيل لها من ثلاث جهات، وتسابق الحضور من محبيه فى التعبير عن مدى تقديره بكلمات تشهد بالوفاء لشخصه وأعماله، فقد رحب أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي بضيف الليلة بكلمات صاحبت مشاعر من التقدير، كما تناول الفيل وداوود وصالح أهم محطات مسيرته المهنية وأعماله التي ترجمت للإنجليزية والتركية والإسبانية والفرنسية .

ثقافة دمياط تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى

جدير بالذكر أن “الشهاوي” حصد جائزة اليونسكو فى الأدب عام ١٩٩٥، جائزة كفافيس الدولية بالشعر عام ١٩٩٨، كما تم ترشيحه لجائزة الشيخ زايد بالآداب عام ٢٠١٨ عن مجموعته الشعرية “لا أراني”، ومن أعماله: ركعتان للعشق، لسان النار، أنا من أهوى، كن عاشقا، باب واحد ومنازل، سماء بإسمى، وروايته السردية الأخيرة حجاب الساحر، كتاب العشق، أحوال العاشق، الوصايا فى عشق النساء".

ثقافة دمياط تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى

ثقافة دمياط تحتفى بالشاعر أحمد الشهاوى



